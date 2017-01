Nova meta u Hitmanu poznata je pod imenom Chameleon

Io Interactive pripremio je za igrače svoje najnovije igre u serijalu Hitman novu metu za čije uklanjanje imaju tjedan dana

Hitman se, unatoč skepticizmu mnogih oko prelaska na epizodični format, našao na solidnom broju popisa najboljih igara 2016. godine. Nakon što je prva sezona kompletirana razvojni tim Io Interactive i dalje je nastavio s izdavanjem sadržaja za igru, a kao što je po planu bilo rečeno igrači sada mogu pokušati ukloniti novu metu.



Imena The Chameleon ovaj gospodin ima vještine kao što mu ime kaže - veoma se vješto uklapa u okoliš i pretvara u druge ljude. Naravno, zbog toga je opasan i Agent 47 ga se mora riješiti tako da njegova preuranjena smrt izgleda kao nesreća poput utapanja ili pada. Za izvršavanje ove misije plaćenik ima tjedan dana, odnosno do 20. siječnja.



Kao i za sve "Elusive Targete" do sada, igrači imaju jedan pokušaj za uspješno odrađivanje misije, a ako se to dogodi nagrada je nova odjeća za omiljenog ubojicu. Do kraja siječnja stižu još jedan Elusive Target, Escalation Contract te predzadnjeg dana u mjesecu velika nadogradnja, bonus epizoda i Escalation Contract. Više informacija o Hitmanu možete pronaći na službenim stranicama.