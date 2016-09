Nova odgoda za PS4 ekskluzivu The Last Guardian

Hej, sjećate li se kad smo dobili obećanje da The Last Guardian više neće biti odgađan? Lagali su nam

Ovo više nije smiješno. genDESIGN i SIE Japan Studio još su jednom odgodili svoju vječito nadolazeću PlayStation ekskluzivu The Last Guardian. Za novu odgodu odgovorni su bugovi koji bi igračima pokvarili užitak, no dobra je vijest da igru ipak nećemo čekati dugo – tek do 7. prosinca.

„Razvojni tim ima divnu viziju za putovanje koje će igračima priuštiti The Last Guardian. Bit će to emotivna priča o prijateljstvu i povjerenju, pa želimo da bude maksimalno ispolirana kako bi igračima pružila najveći užitak.“ – objasnio je Sonyjev Shuhei Yoshida. „Svaka odgoda teška je, a to posebno vrijedi za ovu igru. No u završnoj fazi razvoja naišli smo na više bugova nego što smo se nadali, a dodatno ćemo vrijeme iskoristiti kako bismo ih ispravili.“

The Last Guardian najavljen je prije više od devet godina, a o njemu se priča još dulje. Razvojni proces bio je sve samo ne bez problema, zbog čega je svojevremeno bilo upitno hoćemo li igru ikad dobiti. Igra je novi dašak života, barem u očima javnosti, dobila na sajmu E3 prošle godine, kada je rečeno da će biti objavljena u listopadu 2016. Sada je jasno da se to neće dogoditi.