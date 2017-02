Nova odgoda za South Park: The Fractured But Whole

Odgoda je bila očekivana obzirom da dvadeset dana prije prethodnog krajnjeg roka Ubisoft još uvijek nije objavio točan datum izlaska

Posljednje vijesti glede South Parka: The Fractured But Whole, novog izdanja humorističnog serijala započetog South Parkom: The Stick of Truth su govorile kako ćemo ga zaigrati u prvom tromjesečju ove godine.

Ubisoft je novim priopćenjem objavio kako su ga ipak odlučili malo odgoditi na neodređeno vrijeme, što je već druga po redu odgoda.

Svoju odluku opravdavaju činjenicom da fanovima žele pružiti najbolje moguće iskustvo, te da će im dodatno vrijeme upravo to i omogućiti.

Kada ćemo napokon imati priliku zaigrati South Park: The Fractured But Whole nije poznato obzirom da izdavači sada govore o fiskalnoj 2018. godini koja traje od travnja ove, do kraja ožujka iduće kalendarske godine.