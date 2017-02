Nove promjene na testnim serverima Battlefielda 1

DICE je objavio listu promjena koje su već postavljene na testne servere od kojih će mnoge utjecati na balans u igri

Ekipa iz DICE-a ovih je dana na testne CTE servere Battlefielda 1 plasirala novu zakrpu koju želi dodatno podesiti prije nego što je objavi u konačnoj verziji. Spomenuta zakrpa donosi niz zanimljivih i velikih promjena koje mijenjaju gotovo sve dijelove igre.

Neke od najznačajnijih promjena odnose se na sustav obnavljanja municije te podešavanje nekoliko oružja. DICE je već davno, nakon brojnih pritužbi igraće zajednice, izrazio želju da smanji količinu kaosa koji uzrokuje velik broj bačenih granata. S tim na umu u novoj je zakrpi smanjio ukupan broj granata kojima igrači raspolažu na samo jednu – bez obzira na tip granate koji odaberu.

Novu smo mapu već zaigrali u Conquestu, a potrudit ćemo na nju uskočiti još pokoji put ne bismo li vam svoje prve dojmove prenijeli u novoj epizodi Bug TV-a.

Razvojni tim ovdje nije stao te je uveo novu stvar, konstantno obnavljanje granata bez obzira na prisutnost klase Support. Ovo znači da će se bačena granata nakon nekog vremena – između 18 i 36 sekundi, ovisno o tipu – sama obnoviti. Vrijeme obnove može se ubrzati stajanjem pored kutije s municijom (ammo crate) dok manje torbice s municijom (ammo pouch) više neće ubrzavati dobivanje granata.

Velik broj oružja dobio je manje promjene kako bi se uskladio s ostalima, no ovih je promjena previše da bismo ih navodili ovdje, pa ćemo vas uputiti na službeni subreddit gdje možete proučiti kompletan changelog.

Na CTE servere stigli su i sadržaji koji nas očekuju u nadolazećoj ekspanziji They Shall Not Pass. Naravno, DICE nije omogućio isprobavanje apsolutno svega što ekspanzija donosi, već je testiranje ograničio na novu frakciju, nova oružja, jednu od novih mapa i mod Frontlines.