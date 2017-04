Novi Call of Duty vraća se u Drugi svjetski rat

Activision je putem Twittera najavio kako će se sljedeći Call of Duty vratiti u povijest, a više detalja će objaviti za nekoliko dana

Call of Duty: Infinite Warfare nije bio pretjerano popularan - ni prije izlaska, a ni nakon - barem ako ćemo mjeriti po standardima koje su igre u tom FPS serijalu do sada imale. EA i DICE su pogodili ono što su igrači htjeli - povijesne bitke - pa je tako Battlefield 1 bio veoma uspješan. Nije neobično da je nakon prošlogodišnje reakcije Activision odlučio opet pogledati krvavu ljudsku povijest.



Zasad je jedina službena objava na Twitteru koja kaže: "Drugi svjetski rat potvrđen. Pogledajte premijeru za #CODWWII 26. travnja u 19 sati po lokalnome vremenu: http://callofduty.com/WWII". Nije neobično što Activision želi povratak korijenima serijala, jer je Call of Duty tako krenuo, ali sigurno je uspjeh Battlefielda i neuspjeh znanstveno-fantastičnih tema pomogao.



Na novoj igri radi Sledgehammer Games koji su zaslužni za Call of Duty: Advanced Warfare. COD već dugo godina izlazi svake godine u razdoblju između listopada i studenog, a više detalja o novom poglavlju saznat ćemo za četiri dana. Ako želite biti odmah obaviješteni, zaputite se na ove stranice i pretplatite na vijesti.