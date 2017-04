Novi DLC za Titanfall 2 izlazi idućeg tjedna

EA je nedavno objavio kako još ne odustaje od Titanfalla 2 čemu u prilog svakako ide novi besplatan DLC koji izlazi idućeg tjedna

Na službenim stranicama Titanfalla 2 osvanula je objava s detaljima o novom besplatnom DLC-u. Razvojni tim Respawn Entertainment dao mu je naziv A Glitch in the Frontier, a izlazi na svim platformama za koje je igra dostupna idućeg utorka, odnosno 25. travnja.



Za početak se spominju dvije nove mape - Glitch i Deck Live Fire. Prva je dosta otvorena i inspirirana rodnim planetom kapetana Lastimose, dok je druga ima klaustrofobične interijere i nešto otvorenih prostora. Od drugih novosti spominje se novi mod Marked for Death koji je bio prisutan u originalnom Titanfallu i u kojem su igrači podijeljeni u timove i moraju ubiti onog igrača iz protivničkog tima koji ima metu na leđima kako bi skupljali bodove.



U objavi se još spominje i nova frakcija M.R.V.N., mogućnost leveliranja likova do brojke 100, nova Pulse Blade egzekucija, mogućnost biranja između običnih i Prime egzekucija za Titane i ubacivanja Live Fire modova u privatne mečeve.



A Glitch in the Frontier bit će dostupan svim vlasnicima igre na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One čim on izađe idućeg tjedna, a do lipnja će Respawn pripremiti još besplatnih proširenja. Titanfall 2 je dobio odlične ocjene od kritičara, a ako vas zanima nešto o igri posjetite službene stranice.