Novi Humble paket zove se Best of 2016

Uz održavanje velike zimske rasprodaje, Humble je pripremio paket igara za koje smatraju da su bile bitne prošle godine

Humble trgovina trenutno je veoma aktivno mjesto. Prošlog tjedna u prodaju su stavili veoma dobar "Overwhelmingly Positive" paket igara, pokrenuli veliku zimsku rasprodaju sada kad su sve ostale veće digitalne trgovine to odradile, a od sada je u prodaji još jedan paket kojim žele ukazati na igre za koje smatraju da su bile dobre.



To naravno znači da su ih odvojili u tri kategorije. Prva za cijenu od jednog američkog dolara nudi kombinaciju RPG-a i avanture Else Heart.Break(), igru koja vas vodi kroz povijest njihovog razvoja Evoland II i solidan izometrijski RPG Victor Vran.



Druge tri su survival igra koja se često spominjala na raznim portalima, Rust, spoj RPG-a i strategija na poteze Shadowrun: Hong Kong i srednjovjekovna strategija Stronghold Crusader II koje se prodaju po minimalnoj cijeni od 3,37 eura.



Posljednja igre u paketu nalaze se u obliku Homeworld Remastered Collectiona te se zajedno s ostatkom prodaju za minimalno 9,36 eura. Ponuda vrijedi sljedeća dva tjedna, pa ako ste zainteresirani za to ili nešto drugo što Humble trenutno nudi zaputite se na njihove stranice.