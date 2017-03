Novi pogled na Dark Souls III: The Ringed City

Uoči izlaska zakazanog za kraj mjeseca, Bandai Namco objavio je nekoliko novih screenshota iz novog proširenja Dark Soulsa III

Bandai Namco ovog će mjeseca na tržište plasirati drugu veliku ekspanziju svog Dark Soulsa III, naziva Ringed City. Nakon što nam je prije otprilike mjesec dana omogućio da bacimo oko na snimku gameplaya, sada nam je ponudio nekoliko zanimljivih screenshota koji prikazuju još nešto novih stvari.

Na slikama koje prilažemo uz tekst tako se mogu vidjeti neke od novih lokacija koje ćemo posjetiti, kao i groznih stvorenja koja ćemo na svojim putovanjima susresti. Vidljivo je i nešto novog oružja, zbog čega se čini kako ovu ekspanziju vrijedi zaigrati, iako vjerujemo da fanove serijala nije potrebno nagovarati – naša Mateja Šop već se pripremila za povratak u ovaj opaki svijet.

Dark Souls III: The Ringed City izlazi 28. ožujka za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ekspanzija je samostalno dostupna po cijeni od 15 eura, a uključena je u 25 eura težak season pass, koji osigurava i pristup prvoj ekspanziji, Ashes of Ariandel.