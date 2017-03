Novi pogled u Destiny 2

Bungie i Activision su objavili novi teaser trailer za Destiny 2. Uskoro slijedi više konkretnih informacija o projektu

Activision je putem Twittera još jednom službeno potvrdio da je nastavak MMOFPS-a Destiny i dalje u pripremi. Destiny 2 još uvijek nema službeni datum izlaska, no sudeći po dosadašnjim glasinama, u prodaju će najvjerojatnije biti pušten početkom rujna.



Destiny 2 je direktan nastavak hvaljene MMO pucačine Destiny, dostupne isključivo na PlayStationu 3 i 4, te Xboxu 360 i Xboxu One. Datum izlaska je okvirno zakazan za jesenske mjesece 2017. godine, a iako još uvijek nije ništa službeno potvrđeno, čini se vrlo izglednim da će Destiny 2 osim na konzolama izaći i na PC-u. Iza same igre stoji renomirani razvojni studio Bungie u suradnji sa High Moon Studiosom, dok će izdavačku ulogu preuzeti moćni Activision Blizzard.



Upravo je Activision nedavno objavio novi teaser trailer za Destiny 2 u kojemu glavnu ulogu igra Cayde-6, jedan od mnogih Guardiana u samoj igri. Sudeći po novom traileru, čini se da će glavni antagonisti još jednom biti snage Cabala. Dodatni detalji o samom projektu tek slijede.