Novi pogled u Ghost Recon Wildlands

Novi prikaz Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands stiže sa ovogodišnjeg TwitchCona, a u središte pažnje stavlja stealth mehanike

Ubisoft je u sklopu TwitchCona 2016 demonstrirao stealth mehanike taktičke pucačine Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Novi naslov temeljen na djelima pokojnog Toma Clancya je u pripremi za PC i konzole, sa datumom izlaska zakazanim za 7. ožujak iduće godine. Glavne odlike igre su velka sloboda izbora, dinamični sustav izmjene dana, noći i vremenskih uvjeta, što se se uvelike odražava na ishod zadanih misija.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands je smješten u Boliviju a radnja se vrti oko narko kartela Santa Blanca. Kao odgovor na povećani utjecaj trgovaca drogom američka vlada šalje elitnu posebnu postrojbu nazvanu The Ghosts i to sa glavnim ciljem razotkrivanja bliskih veza Santa Blance i lokalne vlade, te uništavanja cjelokupnog kartela. Osim single player kampanje, Wildlands krije i kooperativni multiplayer za četiri igrača, te poveći arsenal oružja, opreme i različitih vozila.

Ubisoft je do sada otkrio da Wildlands zapravo krije najveći otvoreni svijet kojega su ikada stvorili, te da su za samu igru razviili potpuno novi grafički engine. Ambiciozni projekt je do sada pokupio čitav niz nagrada sa sajma E3, sa posebnim pohvalama upućenim na račun pucačkih mehanika, slobode izbora te inovativnog pristupa kooperativnom multiplayeru.