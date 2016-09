Novi prikaz prvog DLC-a za Dark Souls 3

Uz napomenu da sadrži spojlere vezan uz DLC Bandai Namco je objavio video u kojem možemo vidjeti što nam donosi prvi DLC za ovaj akcijski RPG

Krajem prošlog mjeseca Bandai Namco je objavio ime i nešto detalja o prvom DLC-u za vjerojatno posljednju igru u serijalu Souls, Dark Souls 3. Imena Ashes of Ariandel u ovom će proširenju vaš odabranik ili odabranica zakoračiti u snježni svijet koji dijelom podsjeća na Painted World of Ariamis iz prve igre u trilogiji.



Sada je ovaj japanski izdavač odlučio svim zainteresiranima omogućiti da pogledaju nešto manje od pet minuta gameplayja u kojem se može vidjeti što možemo očekivati od novog svijeta (puno umiranja). Ashes of Ariandel će u igru ubaciti nova oružja i oklope, magije, neprijatelje, bosseve, a oni koji vole PVP dobit će potpuno novo područje.



Ako sami sebi ne želite kvariti iznenađenje, možda je bolje da video preskočite, a ako vam to ne smeta bacite oko na video ispod teksta. Prvi od dva DLC-a izlazi 25. listopada za PC, Xbox One i PlayStation 4 i možete ga kupiti već sada - zasebno ili u sklopu Season Passa.