Novi sadržaji za Guild Wars 2

Izlazak nove besplatne nadogradnje prati i promotivno sniženje cijene za obje verzije Guild Warsa 2

Na službenim stranicama Guild Warsa 2 se pojavila vijest kako spomenuta masovka za koju nije potrebna mjesečna pretplata uskoro dobiva novu nadogradnju.

Spomenuti sadržaji nose naziv A Crack in the Ice i predstavljaju treću epizodu treće sezone Living Worlda koja donosi nastavak zapleta započetog u prethodnom dodatku Heart of Thorns, a imat ćemo iz priliku isprobati 21. studenog.

Uz daljnje avanture u Northern Shiverpeaksu, području Elder Dragon Jormaga, A Crack in the Ice donosi i novu instancu za pet igrača s novim opasnostima, ali i plijenom.

U svrhu promocije, cijena Guild Warsa 2 je kratkotrajno prepolovljena, te ga je moguće kupiti za 22,49 eura, odnosno 37,49 koliko košta bogatije izdanje Deluxe.