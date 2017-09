Novo poglavlje u serijalu FIFA dostupno za igranje

EA je objavio kako je od danas dostupna FIFA 18 za šest platformi s velikim poboljšanjima u odnosu na prethodnika

Od sredine srpnja 1993. godine, kada je izašao FIFA International Soccer, je svake godine do sada izašla nova igra u nogometnom serijalu FIFA. Ove je godine na redu FIFA 18, koja je od danas dostupna za šest različitih platformi.



Prošle je godine EA Sports u igru odlučio ubaciti nešto što se zove Journey mode u kojem su igrači mogli pratiti priču mladog, obećavajućeg igrača Alex Huntera koju mogu nastaviti ove godine u obliku The Journey: Hunter Returns. Oni koji su prešli kampanju nastavit će u istom klubu za kojeg su se odlučili, zajedno sa svim uspjesima koje su ostvarili. Ovaj je mod dostupan samo za PC, PlayStation 4 i Xbox One verzije igre.



Od standardnih stvari koje of FIFA-e možete očekivati tu su Career mod i FIFA Ultimate Team, poboljšanu grafiku uz Frostbite engine te "dosad neviđenu preciznost i vjernost kontrola". FIFA 18 je dostupna za PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One i Nintendo Switch u tri verzije - standardna, Ronaldo i ICON - a po čemu se one razlikuju možete vidjeti ovdje.



Ako prije kupovine želite igru isprobati, PC, PS4 i Xbox One verzije imaju demo, a sve detalje o tome, kao i o ostatku igre možete pronaći na službenim stranicama.