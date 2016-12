Novosti iz svijeta Call of Dutya

Infinite Warfare dobiva nove sadržaje, dok je svijet Modern Warfare Remastereda nadograđen svim mapama i sa dva nova moda

Novim službenim priopćenjem Activison je najavio bogate predblagdanske aktivnosti vezane uz njihov popularni pucački serijal Call of Duty.

Prema planu, ovog mjeseca u svijet Call of Duty: Infinite Warfarea stiže epski prototip pištolja Hailstorm – Thunder za sve koji su igrali spomenuti naslov i prethodnika Black Ops III.

Uz to, dodana je mapa Genesis koja odgovara ovom dobu godine, kao i serijal darivanja 12 Days of Winter, dok su ostale novosti vezane uz Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

Naime, vlasnici spomenutog izdanja će 13. prosinca dobiti preostalih šest remasteriranih mapa koje se nisu našle u inicijalnom izdanju ove obnovljene verzije Modern Warfarea. Konkretno riječ je o mapama Bloc, Countdown, Pipeline, Showdown, Strike i Wet Work, kao i dva nova moda, Hardpoint i Gun Game, koji će također biti uključeni u ovu nadogradnju.