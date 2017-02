Novu ponudu Games With Golda predvodi Evolve

Kako bi igračima omogućio da se adekvatno pripreme za „zlatni ožujak“, Microsoft je objavio popis igara koje će aktivni pretplatnici na Gold moći preuzeti bez dodatnih troškova

Tradicionalno, kao i svakog mjeseca, Microsoftov Larry Hryb na svom je blogu objavio popis igara koje će vlasnici Xboxa s aktivnom pretplatom na Xbox Live Gold moći preuzeti bez dodatnih troškova. Ponuda će i u ožujku biti više nego solidna, a već na prvu jasno je i da je dovoljno raznolika da zadovolji velik broj različitih tipova igrača.

Krenimo od igrača na starijoj konzoli, Xboxu 360. Oni će od 1. do 15. ožujka moći preuzeti odlični Borderlands 2, dok će ih u drugoj polovici mjeseca dočekati side-scrolling shoot-em-up Heavy Weapon. Oni s novom konzolom, Xboxom One, tijekom cijelog mjeseca moći će preuzeti odličnu indie horor igru Layers of Fear, dok će između 16. ožujka i 15. travnja moći preuzeti 2K Gamesovu asimetričnu multiplayer igru Evolve.

Naravno, zahvaljujući backward kompatibilnosti igre koje budu otključane vlasnicima Xboxa 360 moći će preuzeti/zaigrati i vlasnici Xboxa One. Više informacija o novoj ponudi Games With Gold promocije možete pronaći ovdje.