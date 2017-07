Objavljen Diablo III: Rise of the Necromancer

Povratnik iz Diabla III stiže s novim sposobnostima, no u suštini je to i dalje dobri stari gospodar mračne magije i uskrsnuća mrtvih

Blizzard je objavio kako je jučer u prodaju krenuo Rise of the Necromancer, prva velika nadogradnja nakon Reaper of Soulsa.

Kako smo već u nekoliko navrata pisali, ista u svijet igre donosi iznimno popularnu klasu iz Diabla II koja dakako ima svoju poratnu priču.

Kao i ostali likovi dostupni u Diablu III, i nekrosi stižu s vidno izmijenjenim sposobnostima od onih koje smo koristili u prethodnom izdanju na koje ćemo se morati naviknuti, no to uz neprestanu akciju neće biti nikakav problem.

Rise of the Necromancer uz novu klasu uključuje nove ljubimce, dvije kartice u inventaru, dva dodatna mjesta za likove i tako redom, a sve nužne informacije o ovom dodatku potražite ovdje.