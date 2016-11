Objavljen novi trailer za Mass Effect: Andromedu

Kao što je bilo rečeno BioWare je objavio službeni trailer za N7 Day kojim predstavlja novo poglavlje u serijalu Mass Effect

Zadnji put smo Mass Effect: Andromedu vidjeli za vrijeme Sonyjeve konferencije na kojoj je predstavljen PlayStation 4 Pro s obećanjem da će nam BioWare više toga otkriti u studenome za N7 Day. Taj je dan proslave svega vezanog uz taj sci-fi svijet došao i prošao, a mi smo dobili novi trailer i više informacija o samoj igri.



Andromeda se odvija 600 godina nakon originalne trilogije u istoimenoj galaksiji, a novi junaci ne znaju ništa o tome što se dogodilo jer su krenuli na svoju misiju u smrznutom stanju za vrijeme događaja na kraju Mass Effecta 2. Zadatak brata i sestre Ryder je pronaći novo mjesto za čovječanstvo, a kako će im ta misija ići saznat ćemo kada se igre dočepamo.



Osim toga je rečeno kako misije za vaše vjerne pratioce neće biti onoliko bitne kao u trilogiji, pa ćete se tako moći s njima zbližiti i nakon što završite s glavnom kampanjom. Uz to je BioWare pokrenuo "Andromeda inicijativu" na službenim stranicama putem koje ćemo se kroz narednih nekoliko mjeseci upoznavati s osnovama igre, a prvi video su nazvali Orientation Briefing.



Za kraj, budući da se radi o EA-ju, već su sada otvorene predbilježbe. Mass Effect: Andromeda se prodaje u tri verzije - Standard, Deluxe i Super Deluxe - u rasponu od 59,99 do 89,99 eura. Novo poglavlje u svijetu Mass Effecta trebali bi zaigrati u proljetnim mjesecima 2017. godine na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, a prvi gameplay bi trebali vidjeti 1. prosinca za vrijeme održavanja Game Awardsa.