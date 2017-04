Objavljen Orcs Must Die! Unchained

Free-to-play inačica serijala Orcs Must Die! je do sada dobila prilično šarene ocjene igrača, no svakako je valja isprobati

Ekipa Robot Entertainmenta je objavila kako je njihov Orcs Must Die! Unchained dostupan svim igračima koji ga žele zaigrati. Naime, riječ je o besplatnom izdanju popularne tower-defense franšize koje se kao i prethodnici sastoji u kombinaciji adrenalinske akcije i upravljanja likovima, te postavljanju zamki za nebrojene protivnike. Uz klasično nadmudrivanje protiv računala, novost su tročlane timske bitke protiv ostalih igrača, te dnevni i tjedni izazovi koje autori pripremaju. Obzirom da je riječ o free-to-play igri, ne čudi nas prodaja dodatnih sadržaja koji donose nove heroje i neke predmete koji nam tijekom igranja mogu pomoći, no kako je osnova besplatna, predlažemo da Orcs Must Die! Unchained prvo isprobate.