Objavljen Serious Sam’s Bogus Detour

Retro akcija na temu Serious Sama donosi obilje zabave za solo igrače, kao i one koji se vole družiti s istomišljenicima

Neovisni developeri Crackshell (Hammerwatch), tvorci serijala Croteam (Serious Sam) i izdavačka kuća Devolver Digital su pustili u prodaju Serious Sam’s Bogus Detour.

Riječ je o još jednoj neobičnoj preradi popularnog Serious Sama kojeg ovaj put vodimo iz ptičje perspektive kroz sredozemna područja, laboratorije s biološkim oružjima, pa čak i bazu na Mjesecu.

Dakako, usput ubijajući tisuće protivnika koji nam stanu na put uz napomenu kako je ovaj naslov najzabavnije zaigrati kooperativno obzirom da podržava igre do četiri igrača, dok deathmatch, more i survival mogu ugostiti do 12 igrača.

Uz samu igru stižu alati kojima je moguće izraditi vlastite modove i potpune konverzije, a detalje o svemu potražite ovdje.