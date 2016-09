Objavljena avantura Barrow Hill: The Dark Path

Naravno da nas je spomenuta odmah prisjetila na prethodnika koji nije bio nešto posebno, no svidjela nam se okultna atmosfera

Svježe objavljeni Barrow Hill: The Dark Path je nasljednik deset godina stare avanture Barrow Hill - Curse of the Ancient Circle koja se prema vremenskoj crti odvija točno toliko godina nakon prethodnika.

U spomenutom je živote pod misterioznim okolnostima izgubilo nekoliko osoba i nitko ne zna kakve veze imaju mistični kameni krugovi za koje se pretpostavlja da su ih postavili druidi i njihovi poganski sljedbenici.

Točnije, nitko osim igrača koji su ga zaigrali, a i ovaj put će nam se u otkrivanju misterije pridružiti Emma Harry koja je zabrinuta za svoju maloljetnu prijateljicu Miu.

Sve kreće glasinama o ritualima štovanja vraga u blizini postaje Barrow Hill, a kako će se dalje priča odvijati saznajte u Barrow Hillu: The Dark Path o kojem detalje potražite ovdje.