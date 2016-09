Objavljena druga epizoda Telltaleovog Batmana

Drugi nastavak nastavlja Batmanovo čeprkanje po prošlosti, te pred njega stavlja teške izbore koji utječu na daljnji razvoj događaja

Ekipa Telltalea je pustila u prodaju Children of Arkham, drugu epizodu njihovog serijala Batman - The Telltale Series koja se pojavila za PC na Steamu, te na PlayStationu 4 i Xboxu One.

Developeri će nešto kasnije objaviti datume izlaska spomenute na ostalim platformama, a ovaj događaj su popratili prigodnim videom u kojem osobe koje su posudile glasove glavnim protagonistima pričaju o tom kreativnom procesu.

U drugoj epizodi, našem zakukuljenom junaku se život okrenuo naglavačke dok istražuje u što je njegov otac Thomas Wayne bio upleten i zbog čega je ubijen.

Kako kažu autori, pred nama su teške odluke koje ćemo morati donijeti, a iste će utjecati kako na naš, tako i na živote onih koji nas okružuju.