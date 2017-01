Obsidian traži sredstva za razvoj Pillars of Eternityja II

Poznati razvojni tim pokrenuo je crowdfunding kampanju na platformi Fig u kojoj prikupljaju sredstva za razvoj nastavka svojeg popularnog RPG-a

Obsidian Entertainment ima mnoge odlične igre iza sebe - Star Wars: KOTOR II, Neverwinter Nights 2 i Fallout: New Vegas te u novijim vremenima South Park: The Stick of Truth, Pillars of Eternity i Tyranny. Studio je uglavnom usmjeren na stvaranje impresivnih svjetova i zanimljivih priča uglavnom smještenih u žanru RPG-a. Posljednje tri spomenute igre bile su poprilično uspješne, a jedna od njih dobit će nastavak.



Na crowdfunding platformi Fig nalazi se Pillars of Eternity II: Deadfire čije je postojanje Obsidian nedavno natuknuo na svom Twitteru. Prvom igrom su mnogi igrači bili zadovoljni, a kako su stvari krenule mogu se početi veseliti nastavku. U manje od 24 sata prikupljeno je 41 posto sredstava za razvoj, odnosno nešto više od 460 tisuća američkih dolara od traženih 1,1 milijuna. Kampanja traje do 25. veljače, a svi koji plate minimalno 29 dolara dobivaju digitalnu kopiju igre kada ona bude spremna za javnost.



Tim kaže kako im je cilj za nastavak poboljšati ono što su igrači voljeli u originalu uz dodatak novih stvari koje su tražili. Iako će igra biti dosta opsežna, Obsidian je više usmjeren na kvalitetu nego nešto na što ćete utrošiti velik broj sati iz pogrešnih razloga.



Priča će se nastaviti na onu iz originala, pa ćete moći ubaciti svoj progres ako ste završili prvo poglavlje. Pillars of Eternity II je u izradi za PC, a prema informacijama na Fig stranicama trebao bi izaći u prvom kvartalu 2018. godine.