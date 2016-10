Oceanhorn doplovio do milijun prodanih primjeraka

Zeldom inspiriran akcijski RPG Oceanhorn je stigao do Xboxa One i PlayStationa 4, a nedugo potom i do milijun prodanih primjeraka

Izdavačka kuća FDG Entertainment je otkrila da je Zeldom inspirirana akcijska avantura Oceanhorn nedugo nakon prošlomjesečnog izlaska na PlayStationu 4 i Xboxu One premašila milijun prodanih primjeraka na svim platformama. Osim na konzolama, Oceanhorn je trenutno dostupan na PC-u, Macu i iOS uređajima.

FDG je potvrdio da tu ne namjeravaju stati. Najavili su početak rada na portovima za Android i još uvijek neimenovanu Nintendovu konzolu. Trenutno se nagađa da se zapravo radi o Nintendu NX, no službenih potvrda nema. Prošlog mjeseca je službeno najavljeno i PS Vita izdanje Oceanhorna, no datum izlaska igre na Sonyevoj prijenosnoj konzoli do sada nije otkriven.



Tvorci Oceanhorna iz razvojne kuće Cornfox & Bros su do sada otkrili da su počeli s radom na nastavku pod nazivom Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. Za razliku od prvog dijela, u kojemu kamera akciju prati iz ptičje perspektive, u Oceanhornu 2 se kamera seli u perspektivu trećeg lica. Sudeći po developerima, Oceanhorn 2 će se oslanjati na šaren i raznolik svijet, prepun zagonetki, tajni i prepreka, te klasičnih akcijskih RPG mehanika, baš kao i prvi dio.