Odgoda za Bloodstained: Ritual of the Night do 2018.

U novom videu koji prati razvoj ovog izuzetno uspješnog Kickstarter projekta stigla je vijest o njegovoj odgodi

Bloodstained: Ritual of the Night je putem Kickstartera uspio prikupiti nešto više od 5,5 milijuna američkih dolara za razvoj. Iza projekta stoji legendarni Koji Igarashi koji je zaslužan za velik broj igara u serijalu Castlevania, a budući da želi zadovoljiti svoje standarde kvalitete odlučio je odgoditi datum izlaska nove igre.



Umjesto u predviđenom trećem mjesecu 2017. godine, izlazak Bloodstaineda je sada pomaknut na početak 2018. godine. Kako bi igra bila što bolja IGA je odlučio zaposliti još neke ljude koji će mu pomoći s projektom.



"Nastavit ćemo vas obavještavati o svakom koraku razvojnog procesa. Već sada je pripremljena nova objava u kojoj se nalazi nekoliko skladbi i komentar Michiru Yamanea. Uz to, kako je IGA već spomenuo, možete očekivati više detalja o razvojnom procesu čim oni postanu dostupni", završava službena objava.



Iako je odgoda dosta značajna, vjerujemo da tim ima dobre razloge za nju. Kada prikupite toliku količinu novaca ne želite razočarati one koji su vam dali podršku. Ako duži period razvoja znači odličnu igru, neće se nitko pretjerano buniti.