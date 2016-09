Odgođen South Park: The Fractured but Whole

Ubisoft je bez nekog objašnjenja objavio kako pomiču datum izlaska izlaska za drugi RPG smješten u svijet South Parka

Druga igra u komičnom svijetu South Parka trebala je izaći početkom prosinca, ali mu je datum izlaska iznenadno i bez obrazloženja pomaknut u prvi kvartal 2017. godine. Ubisoft je objavu postavio na službeni blog, a ona glasi ovako:



"South Park: The Fractured but Whole će sada izaći za Xbox One, PlayStation 4 i PC u prvom kvartalu 2017. godine. Razvojni tim želi biti siguran da igraće iskustvo zadovolji visoka očekivanja fanova i dodatno vrijeme će im pomoći da ostvare taj cilj."



Ništa drugo nisu bili spremni podijeliti, ali to je valjda dovoljno. Prva igra, South Park: The Stick of Truth, bila je izuzetno popularna i dobila veoma dobre ocjene, pa nije neobično da tim ne želi razočarati publiku. Nadamo se da će im to i uspjeti.