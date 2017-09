Okami HD navodno u izradi za PC, Xbox One i PS4

Ako su internetski detektivi dobro protumačili informacije koje su se pojavile na korejskim stranicama, ova akcijska avantura dobiva reizdanje

Okami je veoma stilizirana akcijska avantura iza koje stoji Hideki Kamiya (Resident Evil, Devil May Cry, Bayonetta) i koja se prvi put pojavila krajem travnja 2006. godine ekskluzivno za PlayStation 2. Igra je oduševila sve one koji su je imali prilike zaigrati, a nekoliko godina nakon dobila je port za Wii te zatim malo uljepšanu PlayStation 3 verziju.



Igra je osvojila solidan broj nagrada, no unatoč tome nije se baš najbolje prodavala. Uskoro bi se to možda moglo promijeniti, budući da su počele kružiti informacije o tome da Capcom radi na HD verziji koju priprema za PC, Xbox One i PlayStation 4. Vijest se naravno pojavila na portalu NeoGAF, a portovi bi trebali biti gotovi do kraja ove godine, najvjerojatnije u prosincu.



Glavni protagonist u Okamiju je vuk Amaterasu, a igra se posebno ističe po svojem izgledu. Gameplay se svodi na kombinaciju platformera, akcije i rješavanja zagonetki kojeg su mnogi uspoređivali sa serijalom The Legend of Zelda. Kad ovakve informacije procure obično se izdavači jave nakon nekoliko dana sa službenom najavom, pa se nadamo kako će Capcom to i napraviti.