Okami HD službeno najavljen

Kao što su mnogi pretpostavili, par dana nakon što su procurile informacije Capcom je službeno potvrdio reizdanje ove akcijske avanture

Prije nekoliko smo dana pisali o tome kako će lijepa akcijska avantura Okami možda do kraja godine dobiti HD reizdanje, a sada je to japanski izdavač Capcom i potvrdio. Punog imena Okami HD, ova je verzija u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako i sva moderna reizdanja donosi razna poboljšanja.



Igrači će moći birati između originalne 4:3 rezolucije koju je igra imala kada je izašla 2006. godine, a ako ih to ne zanima igra će imati podršku za widescreen, kao i 4K za PS4 Pro, Xbox One X i računala koja se mogu nositi s tim zahtjevima. Iz originala će također ostati ekrani za učitavanje koji su interaktivni i na kojima možete skupljati dodatne demonske kljove s kojima možete kupovati razne iteme unutar same igre.



Avanture vuka Amaterasu započinju 12. prosinca ove godine na svim spomenutim platformama, a ispod teksta možete pogledati i trailer s prvim prikazom novog gameplayja. Okami HD će se prodavati po cijeni od 19,99 eura, a ako vas zanima nešto više o tom lijepom svijetu zaputite se na službene stranice.