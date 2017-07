Orcs Must Die: Unchained uskoro stiže na PS4

Robot Entertainment je potvrdio da sredinom srpnja stiže PlayStation 4 izdanje trećeg nastavka serijala Orcs Must Die

Razvojna kuća Robot Entertainment je potvrdila da PlayStation 4 verzija tower defense naslova Orcs Must Die: Unchained izlazi 18. srpnja. Treći nastavak serijala Orcs Must Die je trenutno dostupan na PC-u, a glavni cilj igre je zaustaviti sve jače navale valova orkova uz pomoć povećeg arsenala oružja i raznolikih zamki.

Uz Survival mod, Orcs Must Die: Unchained krije i svojevrsni PvP mod imena Sabotage u kojemu dvije ekipe od tri igrača pokušavaju što više otežati život jedni drugima i to uz pomoć čitavog niza podlih smicalica. PlayStation 4 izdanje Unchaineda će biti dostupno po free-to-play modelu naplate, baš kao i PC verzija, s tim da vlasnici Sonyeve konzole sa PlayStation Plus pretplatom mogu očekivati nagrade u vidu ekskluzivnih skinova, virtualne valute i drugih veselja.