Ostarjeli Two Worlds II dobiva novi DLC

Call of the Tenebrae donosi novu priču upakiranu u grafička poboljšanja kojima je Two Worlds II osvježen

TopWare Interactive je objavio kako 25. svibnja u prodaji možemo očekivati dodatne sadržaje za RPG Two Worlds II pod imenom Call of the Tenebrae. Najavljen prije više od godinu dana, Call of the Tenebrae nas vodi u priču u kojoj će se naš odabranik suočiti s drevnim zlom uz pomoć pratitelja, od kojih nekih potpuno novih, te susresti nove protivnike. Kako samo developeri iz Reality Pump Studiosa koji su na igri i dodatku radili kažu, prilikom najave su se precijenili, te je ovaj DLC trebao biti dovršen mnogo ranije, no kako su radovi napredovali, konstantno su uvrštavali nove elemente što je dovelo do priličnog kašnjenja. Uz samu priču koja proširuje igrivost za preko desetak sati, dorađen je i grafički sustav što i ne čudi obzirom da je Two Worlds II izvorno objavljen početkom 2011. godine, a dodatne detalje o svemu potražite ovdje.