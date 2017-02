Otkriveni kvazi detalji o novim ekspanzijama Battlefielda 1

DICE i Electronic Arts otkrili su nešto skromnih informacija o nadolazećim ekspanzijama Battlefielda 1, od čega se najvažnije svode na njihove nazive

DICE-ova popularna WWI pucačina Battlefield 1 u ožujku će dobiti prvo veliko proširenje u obliku ekspanzije They Shall Not Pass. Ovaj DLC ujedno predstavlja i prvi dio novih sadržaja koji su uključeni u BF1 Premium Pass, a izdavač je procijenio kako bi nas sada trebao „počastiti“ i novim informacijama o onome što dolazi prije kraja godine.

Većina detalja i dalje je obavijena velom tajne, no doznali smo da tri preostale ekspanzije uključene u Premium Pass stižu pod nazivima In the Name of the Tsar, Turning Tides i Apocalypse.

Uz nazive objavljeni su tek kratki opisi koji otkrivaju kako će se ekspanzija In the Name of the Tsar fokusirati zimske mape u Rusiji, dok će Turning Tides akciju preseliti na turku obalu. Posljednja ekspanzija, Apocalypse, akciju će preseliti na mjesta događanja nekih od najbrutalnijih bitki Prvog svjetskog rata, no to je otprilike sve što smo saznali. Za konkretnije detalje ipak ćemo morati pričekati neka nova vremena.

Sav fokus još uvijek ostaje na ekspanziji They Shall Not Pass. Dio sadržaja koje ova ekspanzija donosi opisali smo u dvije nedavno objavljene epizode Bug TV-a koje – pazi kako praktično – prilažemo uz tekst.