Otvorene predbilježbe za Final Fantasy XIV: Stormblood

Square Enix poručuje da se predbilježbom za ekspanziju Stormblood u nove sadržaje Final Fantasya XIV moguće uključiti već od 16. lipnja

Square Enix je najavio da su nedavno otvorili predbilježbe za Stormblood, iduću ekspanziju Final Fantasya XIV. Druga ekspanzija Final Fantasya XIV je u pripremi isključivo za PC i PlayStation 4, tako da će vlasnici PlayStation 3 izdanja igre biti primorani prijeći na neku od novih platformi.

Stormblood Collectors EditionStormblood izlazi u ljetnim mjesecima, a na službenim stranicama se moguće predbilježiti za digitalno ili fizičko izdanje igre. Svaka predbilježba osigurava rani pristup ekspanziji od 16. lipnja, te nekolicinu in-game nagrada.



Ekspanzija Stormblood dolazi sa povećanjem maksimalnog levela sa 60 na 70, nekoliko novih klasa među kojima se ističe Red Mage, te novim podvodnim okruženjima. Naravno, tu je i niz nove opreme i crafting recepata, novi raidovi The Bend of Time - Omega i Return to Ivalice, proširenje korisničkog inventara, te dodatak nove rezidencijalne četvrti.