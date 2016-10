Outlast 2 demo stigao na PC i PS4

Demo verzija Outlasta 2 je došla do PC-a i PlayStationa 4. Uskoro bi trebala biti objavljena i na Xboxu One

Na PC-u i PlayStationu 4 je nedavno objavljena besplatna demo verzija horor naslova Outlast 2. Sam demo će biti dostupan do 1. studenog tako da tvorci igre iz nezavisnog studija Red Barrelsa poručuju zainteresiranima da se što prije zapute do Steama ili PS Storea, te demo preuzmu na vrijeme. Uz to, najavili su da će demo Outlasta 2 uskoro doći i do Xboxa One, no točan datum nisu otkrili.

Outlast 2 je početkom kolovoza odgođen do početka 2017. godine, a ekipa iz Red Barrelsa je tada poručili da odluku o odgodi nisu donijeli olako, te da će se kroz dodatno vrijeme razvoja u najvećoj mjeri koncentrirati na temeljita testiranja.



Red Barrels se sa Outlastom 2 nada nadmašiti prvi nastavak objavljen 2013. godine. Radnja Outlasta 2 je smještena u Arizonu, a prati novinara Blakea Langermanna i ženu mu Lynn tokom istrage tajanstvenog ubojstva nesretne trudnice. Baš kao i u prvom dijelu, junaci su naoružani jedino kamerom, a jedino čime se mogu spasiti od jezivih neprijatelja je bijeg i skrivanje.