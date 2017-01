Overwatch slavi godinu pijetla

Idući sezonski event u popularnom Overwatchu će biti posvećen ulasku u godinu pijetla. Očekuju se novi skinovi i druga iznenađenja

Blizzard je najavio da će idući in-game event u FPS-u Overwatch biti posvećen godini pijetla. Event nazvan Year of the Rooster kreće 24. siječnja, a Blizzardovci su poručili svima da ih sa novom nadogradnjom čekaju neočekivana iznenađenja.

Do sada nisu otkriveni točni detalji o sadržajima koji su u pripremi, no čini se da nekolicinu likova čekaju novi skinovi i druge nagrade. Točnije, novi prikladni skinovi su u pripremi za Mei i D.Va, dok bi ostale nagrade trebale biti u skladu s onime što smo vidjeli u prethodnim sezonskim eventima Overwatcha.



Year of the Rooster event bi trebao skratiti vrijeme do idućeg Overwatch eventa koji se očekuje u veljači i biti će posvećen danu zaljubljenih, Valentinovu.