Paladins premašio 4 milijuna igrača

Hi-Rez Studios je otkrio da su prezadovoljni uspjehom Paladinsa, kojega je do sada zaigralo više od 4 milijuna igrača

Razvojni studio Hi-Rez je otkrio da je Paladins nedavno premašio 4 milijuna igrača na PC-u. Sudeći po tvorcima igre, Paladins se time svrstao među najpopularnije igre na Steamu, a čelnik studija Todd Harris je izjavio da su dosadašnje reakcije na Paladins nadmašile sva očekivanja koja su imali.

Paladins je na Steamu dostupan od 16. rujna kroz Steam Early Access, a uskoro bi trebao zaživjeti i na PlayStationu 4 i Xboxu One. Zatvorena beta na konzolama kreće uskoro, no točan datum još uvijek nije poznat. Hi-Rez Studio posebne nade polaže i u vrlo važno kinesko tržište. Naime, najavili su da će Paladins u Kini objaviti uskoro, i to u suradnji sa partnerima iz tvrtke Tencent.



Paladins je zapravo najlakše usporediti za Blizzardovim hitom Overwatch. Radi se o timskoj pucačini koja nam na raspolaganje nudi veći broj igrivih likova različitih izgleda i sposobnosti. U Hi-Rezu su se prijašnjim izjavama pokušali ograditi od usporedbi sa Overwatchom i to na način da su više puta istaknuli da im je tokom razvoja Paladinsa za inspiraciju poslužio legendarni Team Fortress 2, ali i Global Agenda, jedna od prijašnjih igara iz vlastite im produkcije.