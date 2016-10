Paradox izdao novu ekspanziju za Europu Universalis IV

Razvojni tim iz Švedske poznat po svojim strategijama izdao je sedmu veliku ekspanziju za četvrti nastavak Europe Universalis

Europa Universalis IV izašla je početkom kolovoza 2013. godine, a od tada je Paradox Interactive za nju izdao nešto manje od 50 DLC-ova. Među njima se uglavnom nalaze manji dodaci uz šest velikih i skupljih ekspanzija. Od sada se tom broju pridružila još jedna koju je razvojni tim nazvao Rights of Man.



Kao i većina velikih ekspanzija koje Paradox izda za svoje igre i ova unosi veće promjene, nove sustave i dubinu u sam gameplay. Neke koje se izdvajaju jesu Great Powers koje sada imaju posebne diplomatske vještine, osobnosti kraljeva i vođa doprinose vašoj naciji i pomažu u borbama, nacije koje vam služe mogu dobiti detaljnije instrukcije za ponašanje u ratnim stanjima i kraljice sada mogu proizaći iz kraljevskih brakova i služiti kao namjesnik ako se maloljetni nasljednik dočepa prijestolja.



Rights of Man se prodaje u dvije verzije - cijela ekspanzija koja košta 19,99 eura i Content Pack koji košta 5,99 eura i sastoji se od paketa jedinica. Uz izlazak ekspanzije Europa Universalis IV je na Steamu uz neke DLC-ove snižena za 75 posto, pa ako ste zainteresirani imate do 14. listopada, odnosno petka u 19 sati za korištenje popusta.