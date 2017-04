Paradox održava veliku rasprodaju na Steamu

Ovog je vikenda na Valveovom servisu za digitalnu prodaju igara aktualna rasprodaja koja obuhvaća većinu kataloga izdavača Paradox Interactive

Ljubitelji strategija i oni koji će to možda tek postati ovog vikenda na Steamu mogu pronaći velik broj igara iz toga žanra za koje je zaslužan Paradox Interactive po sniženim cijenama. Osim toga su se u ponudi našle i igre koje je Paradox izdao, pa će i drugi igrači možda uspjeti pronaći nešto što ih zanima.



Od izdvojenih igara spominju se Crusader Kings II po cijeni od 9,99 eura i Europa Universalis IV za 9,99 uz napomenu da se većina ekspanzija i DLC-ova za te dvije strategije također prodaju po nižim cijenama, RPG u kojem preuzimate ulogu negativaca Tyranny za 28,13 eura, popularna simulacija izgradnje grada Cities Skylines za 8,95 eura i Pillars of Eternity za 16,79 eura.



Rasprodaja koja je dobila ime "10.000 Years of Paradox Games" traje do ponedjeljka u 19 sati po lokalnome vremenu, a što je osim spomenutih naslova sniženo možete sami pogledati na Steamovim stranicama.