Paragon - iduća nadogradnja 8. kolovoza

Epicova MOBA Paragon će idućeg mjeseca proći kroz temeljit redizajn izlaskom nove besplatne nadogradnja

Epic Games je najavio da MOBA naslov Paragon idućeg mjeseca čeka opsežna nadogradnja. Novi sadržaji stižu 8. kolovoza sa izlaskom Paragonove verzije v.42. Uz pojedine vizualne preinake i utančavanje dizajnerskog smjera za mapu Monolith, tu su i brojni drugi noviteti.



Jedan od upečatljivijih dodataka je kompletan redizajn Paragonovog card sustava i temeljit rebalans ekonomije i gameplay elemenata igre. Uz to, tu je novi Mastery sustav, te preinake igrivog junaka Iggya. Epic je potvrdio i da će postavu igrivih likova uskoro osvježiti sa dva nova junaka, te da do kraja godine spremaju još nekoliko opsežnih nadogradnji.

Paragon je dostupan na PC-u i PlayStationu 4 i to po free-to-play naplatnom modelu. Razvoj projekta se i dalje nastavlja, a Epic je najavio da se uskoro namjeravaju ozbiljnije uključiti u svijet eSports natjecanja.