Path of Exile ušao u verziju 2.6.0

Uspješni akcijski RPG Path of Exile je nedavno ušao u verziju 2.6.0, a novi sadržaji su privukli rekordan broj igrača

Akcijski RPG Path of Exile je nedavno osvježen sa novom nadogradnjom, a nedugo potom je srušen i dosadašnji rekord u broju igrača koji su čekali na nove sadržaje. Sudeći po Grinding Gear Gamesu, izlazak nadogradnje 2.6.0 i početak nove PvP sezone Legacy Challenge League je dočekalo čak 112 tisuća igrača. Uz to, kroz Steam se tada u Path of Exile ulogiralo oko 65 tisuća igrača, što je uspješni akcijski RPG poguralo na sam vrh tablice najigranijih naslova, iza Dote 2 i CS: Global Offensivea.



Path of Exile i dalje polagano privlači sve veći broj igrača. Sudeći po Grinding Gear Gamesu, u poslijednjih devet mjeseci su udvostručili broj aktivnih igrača, a najveće skokove su zabilježili tokom izlaska većih ekspanzija. Nakon ovomjesečne nadogradnje 2.6.0, idući ozbiljniji paket dodatnih sadržaja stiže u ljetnim mjesecima. Ekspanzija nazvana The Fall of Oriath krije čak šest novih poglavlja kampanje, te druge sadržaje. Naravno, čitava stvar je potpuno besplatna, baš kao i Path of Exile, koji se i dalje oslanja na vjerojatno najpošteniji free-to-play model, u kojemu su svi sadržaji dostupni besplatno, dok je kroz mikrotransakcije moguće kupiti tek pojedine estetske dodatke.