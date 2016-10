Za PC verziju Final Fantasya XV potrebna godina dana?

Hajime Tabata iz Square Enixa je izjavio da bi za razvoj PC verzije Final Fantasya XV trebalo otprilike godinu dana

Voditelj razvoja Final Fantasya XV Hajime Tabata je nedavno izjavio da predviđa da bi bilo potrebno oko godinu dana dodatnih radova za izlazak zadovoljavajućeg PC izdanja iščekivanog JRPG-a. Glasine o PC izdanju Final Fantasya XV se šire već neko vrijeme, a usprkos izostanku službenih potvrda iz Squarea, gotovo je sigurno da će sama igra eventualno stići i do osobnih računala. Tabatine izjave samo dodatno potvrđuju da je PC izdanje igre ozbiljno shvaćeno. Vrlo je vjerojatno da u Squareu namjeravaju dodatno modificirati grafički engine Luminous Studio, ne bi li time što više iskoristili moćniji PC hardverom.



Naime, sudeći po Tabati, eventualno PC izdanje Final Fantasya XV bi bilo zamišljeno i kao tehnološka demonstracija, te bi s tehničke strane uveliko nadmašilo ono što je u pripremi za konzole. Squareovci su do sada na PC-u već nekoliko puta zavrtili različite demo verzije Final Fantasy XV, i to tokom brojnih medijskih predstavljanja same igre.



Final Fantasy XV je i dalje službeno u pripremi isključivo za PlayStation 4 i Xbox One. Datum izlaska igre je zakazan za 29. studeni. Sama igra je tek dio Squareovog ambicioznog multimedijskog projekta kroz koji namjeravaju promovirati novi svijet Final Fantasya. Kao što je poznato, Final Fantasy XV će ispratiti dodatne video igre, anime serijal, te dugometražni film. Čitava stvar se vodi pod nazivom Final Fantasy XV Universe.