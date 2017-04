Perception dobio datum izlaska

Perception, novi horor naslov u kojemu je cilj izvući se iz ukletog zdanja u ulozi slijepe Cassie Thornton izlazi krajem svibnja na PC-u i konzolama.

Razvojni studio Deep End Games je otkrio da novi horor naslov Perception izlazi 30. svibnja na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Deep End Games okuplja neke od developera legendarnog FPS-a BioShock, a Perception im je prvi samostalni projekt nakon odlaska iz studija Irrational Games. Igra je najavljena još 2015. godine, a do sada je otkriveno i da nas stavlja u ulogu slijepe Cassie Thornton koja se pokušava probiti kroz jezivo zdanje u Massachusettsu.

Dotična vila je ujedno dom tajanstvenoj nadnaravnoj sili poznatoj samo pod nazivom The Presence, a Cassie se tokom svojih pustolovina može osloniti tek na svoj sluh. Uz pomoć svakog zvuka Cassie može vizualizirati prostor oko sebe, te time barem privremeno osvijetliti svijet i vidjeti što joj stoji na putu.

Bill Gardner iz Deep End Gamesa ističe da u Perceptionu ne postoje čarobne moći ni oružje, te da se od prijetnji stoga najbolje sakriti ili ih izbjeći na bilo koji drugi način.