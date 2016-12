Pet Crytekovih studija zatvara svoja vrata

U svrhu reorganizacije tvrtke i koncentriranijeg pristupa novim projektima Crytek je odlučio zatvoriti pet svojih studija

Nekoć vrlo popularni Crytek s jedne se lokacije kroz godine proširio na njih nekoliko, razbacanih diljem svijeta, a sada se čini kako šefovi tvrtke smatraju kako je ponovo vrijeme za promjene. Naime, u objavi za medije Crytekov je Avni Yerli potvrdio kako će tvrtka zatvoriti pet svojih ogranaka. Crytek će i dalje imati studije u Frankfurtu i Kijevu, no uredi u Istambulu, Budimpešti, Sofiji, Seulu i Šangaju više neće biti dio njihova kolektiva.

„Provođenje ovakvih tranzicija nije lako. Želim zahvaliti svim članovima ovih timova, sadašnjim i prošlim, za njihov rad i predanost Cryteku.“ – objasnio je Yerli. „Ove su promjene dio važnih koraka koje moramo napraviti kako bi Crytek bio zdrava i održiva tvrtka koja u budućnosti može privući i izgraditi najbolje talente naše industrije.“

„Razloge za ovo objavili smo interno. Naš će fokus sada biti usmjeren prema osnovnim snagama koje su uvijek definirale Crytek , a to su iznimni developeri, najmodernija tehnologija i inovativni proizvodi. Vjerujemo da će nas ova tranzicija učiniti atraktivnijim studijem spremnim za buduće uspjehe.“

Crytek je u nedavnoj prošlosti na tržište izbacio VR igre Robinson: The Journey i The Climb, a ugazio je i u vode mobilnog gejminga objavivši The Collectibles. Free-to-play svijetu pridružio se Warfaceom i Arena of Fateom, a šanse su da će se sada ponovo posvetiti velikim AAA naslovima temeljenim na vlastitoj tehnologiji.