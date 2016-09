Philadelphia 76ers ulaze u svijet eSportsa

Poznata NBA ekipa Philadelphia 76ers je otkrila da ulaze u svijet eSportsa preuzimanjem ekipa Team Dignitas i Team Apex

Predstavnici NBA momčadi Philadelphia 76ers su najavili da su nedavno preuzeli vlasnički udjel u eSports ekipama Team Dignitas i Team Apex. Sudeći po izvješću, dvije ekipe će od sada djelovati zajedničkim snagama pod zajedničkim imenom Team Dignitas. Sudeći po predstavnicima poznate NBA ekipe, spajanjem Team Dignitasa i Apexa namjeravaju stvoriti jednog od moćnijih natjecatelja u rastućoj eSports sceni. Novi Team Dignitas će se uključiti u brojne turnire u Overwatchu, CS:GO-u, Smiteu, Heroes of the Stormu, te popularnom League of Legendsu.

CS:GO ekipa Team DignitasaSixersi su ujedno otkrili da se radi o prvom preuzimanje eSports ekipa od strane vrlo prepoznatljive sjevernoameričke sportske franšize, te da će dosadašnja poslovna iskustva i značajne resurse iskoristiti ne bi li novu eSports ekipu ponukali na rast. Resursi će biti posvećeni jačanju trenutne postave igrača, te daljnjem razvoju Team Dignitasa. Josh Harris iz Sixersa je izjavio da su uvjereni da je kompetitivna gaming scena spremna za nezapamćen rast, te da su uzbuđeni što će se u čitavu priču uključiti sa priznatom ekipom kao što je Team Dignitas. Više detalja je dostupno na stranicama nba.com.



Philadelphia 76ers su u aktualnoj NBA sezoni prvi po prodaji ulaznica, te su ujedno prva profesionalna sportska ekipa u Sjevernoj Americi koja je otvorila vlastiti inovacijsko-istraživački laboratorij. Prošlog tjedna su otvorili zdanje Philadelphia 76ers Training Complexa, najvećeg i tehnološki najnaprednijeg trening kompleksa u svijetu profesionalnog sporta. Sixersi su vlasnici tri NBA prstena.