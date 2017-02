Pillars of Eternity 2 na 3 milijuna dolara

Crowdfunding kampanja za Pillars of Eternity 2 je premašila 3 milijuna dolara i ne pokazuje znakove posustajanja

Crowdfunding kampanja za RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire je za sada premašila sve zacrtane ciljeve. Tvorci igre iz Obsidiana su otkrili da je crowdfundingom do sada skupljeno više od 3 milijuna dolara, te podsjećaju da je prvotni cilj bio postavljen na 1,1 milijun što je premašeno za manje od 23 sata.



Crowdfunding kampanju Pillars of Eternitya 2: Deadfire je privukla više od 26 tisuća osoba, a osim direktnog ulaganja u razvoj, omogućuje i investicije za sve koji žele zaraditi od samog projekta. Kampanja će na portalu Fig potrajati do 24. veljače.



Obsidian Entertainment je do sada objavio izjavu putem koje se zahvaljuju svima koji su do sada podržali projekt, te su otkrili da uskoro spremaju veliku najavu o potpuno novoj i još uvijek tajanstvenoj značajki koja je otključana prelaskom zacrtanih financijskih ciljeva. Pillars of Eternity 2: Deadfire još uvijek nema točan datum izlaska, no okvirno je potvrđeno da ga možemo očekivati u prvom kvartalu 2018. godine.