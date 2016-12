Planet Coaster predvodi prodaju na Steamu

Prodaja na Steamu je nakon jesenske rasprodaje ušla u mirnije vode i predvodi je nedavno objavljeni Planet Coaster

Nakon blažih potresa uslijed jesenske rasprodaje, ljestvica najprodavanijih igara na Steamu se stabilizirala i na prvo mjesto izbacila svježi Planet Coaster.

Slijedi ga Total War: WARHAMMER - Realm of The Wood Elves, dodatak fantazijskom izdanju Total Wara koji se pojavio u prodaji prije par dana, dok je treće mjesto zauzeo H1Z1: King of the Kill.

Ostatak ljestvice pogledajte u nastavku, a nova previranja na Steamu očekujemo za par tjedana kada kreće velika zimska rasprodaja svega i svačega. Ista doduše još nije najavljena, no teško da će kraj godine proći bez nje.