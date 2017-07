Playerunknown's Battlegrounds i dalje na vrhu Steama

"Uzalud vam trud svirači", kažu developeri Playerunknown's Battlegroundsa i gledaju kako se njihova igra prodaje najviše i bez popusta

Na Steamu je trenutno u tijeku velika ljetna rasprodaja koja očito nije pretjerano utjecala na Steamovu ljestvicu najprodavanijih.

Naime, na pobjedničkom postolju se i dalje uzdiže Playerunknown's Battlegrounds koji se tamo nalazi od samog izlaska usprkos napadima konkurencije.

Slijede ga Grand Theft Auto V, te The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, dok ostatak ljestvice pogledajte u nastavku.