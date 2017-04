Playerunknown's Battlegrounds ponovo vodeći na Steamu

Iako su se veliki naslovi prošli tjedan prodavali uz popuste, nisu uspjeli nadmašiti svježi survival PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS

Još jedan tjedan zaredom je svježa survival pucačina Playerunknown's Battlegrounds prodajom nadmašila konkurenciju i zablistala na vrhu tjedne ljestvice najprodavanijih naslova na Steamu.

Spomenutoj za vrat diše The Witcher 3: Wild Hunt u svom Game of the Year izdanju, dok je na trećem mjestu Grand Theft Auto V koji ovaj mjesec slavi dvije godine postojanja u verziji za PC.