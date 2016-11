Počelo testiranje iduće ekspanzije za The Divisoin

Iduća ekspanzija za The Division krije novi Survival mod u kojemu će se za goli život boriti do 24 igrača

Ubisoft je najavio da je otvorili pristup testnom serveru za The Division nadogradnju 1.5 i iduću ekspanziju Survival. PTS će biti otvoren do 13. studenog.

Igrači će se u novoj ekspanziji morati suočiti sa ekstremnim vremenskim uvjetima nakon što im transportni helikopter sruši snažna snježna oluja. Kao agenti The Divisiona, nose važne informacije o potencijalnom lijeku za pandemiju koja je poharala New York, te će ih stoga biti potrebno hitno izvući iz opasnog Dark Zonea. Pronalazak tople odjeće, lijekova, te zaliha hrane i vode će biti ključ za uspjeh. Prijeteći vremenski uvjeti nisu jedina opasnost u ekspanziji Survival. Ubisoftovci su najavili sukobe sa novom frakcijom imena Hunters.

Survival će ponuditi mogućnost izbora između PvP i PvE prohoda. Dok je PvP u akciji, agenti će moći surađivati (i ratovati) sa drugim igračima u svim predjelima New Yorka, čak i izvan Dark Zonea. S druge strane, PvE mod znači da je omogućena samo kooperativna igra, dok su PvP sukobi isključeni čak i u Dark Zoneu.



Ekspanzija Survival je trebala izaći u ljetnim mjesecima ove godine, no u Ubisoftu su je odlučili odgoditi ne bi li produljili vrijeme za ispravak tehničkih problema. Survival stiže prije kraja godine, a početkom iduće nas čeka treća i poslijednja ekspanzija za The Division imena Last Stand.