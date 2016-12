Pogledajte konceptualne crteže nove BF1 ekspanzije

Prva velika ekspanzija Battlefielda 1 bit će objavljena u ožujku iduće godine, a DICE je već sada počeo pripremati teren i zagrijavati fanove za ono što donosi

Nakon što je prošlog tjedna na Twitteru objavio konceptualni crtež nadolazeće ekspanzije Battlefielda 1, nazvane They Shall Not Pass, DICE se okrenuo službenom blogu gdje je otkrio kako ovom ekspanzijom planira proširiti „teatar ratovanja“ koji njegova igra predstavlja.

Naravno, razvojni tim još uvijek nije spreman otkriti mnogo, ekspanzija je ipak još uvijek prilično daleko, no omogućio nam je da bacimo oko na konceptualne crteže novih multiplayer mapa. Crteži ne otkrivaju sve detalje, no daju solidan uvid u viziju koju DICE ima za nove arene. Možete ih pogledati uz tekst.

Kako stoji na blogu ekspanzija They Shall Not Pas inspirirana je velikom Verdunskom bitkom koja je trajala gotovo čitavu 1916. godinu. U ovoj bitki sukobili su se Francuska i Njemačko carstvo, a samo je u početnoj fazi bitke ispaljeno više od milijun granata iz 1.200 topova. Do kraja sukoba ispaljeno je otprilike 40 milijuna granata, a posljedice ovakvog bombardiranja bit će vidljive na mapama.

Osim novih mapa They Shall Not Pass donosi nova oružja i dog-tagove. Ekspanzija će stajati uobičajenih 15 eura, a uključena je u season-pass. Više informacija dostupno je ovdje.