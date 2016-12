Pomaknut datum izlaska Horizon Zero Dawna

Od izdavača smo navikli čuti vijesti o odgodama, no Sony nas je ovog puta iznenadio i potvrdio da će Guerilla Gamesova nova igra biti objavljene ranije nego što je planirano

Za razliku od The Last Guardiana kojeg je odgađao veći dio desetljeća, Sony je potvrdio da će nadolazeća PS4 ekskluziva The Last Guardian biti dovršena na vrijeme. Pače, razvoj ide toliko dobro da će igra biti objavljena nekoliko dana ranije nego što je u originalu planirano.

Ipak, „obrnuta odgoda“ nije pretjerano velika i igra će na tržište stići svega dva dana ranije –1. ožujka 2017. godine. Ekipa u SAD-u (ili oni s računima kreiranim s američkom adresom) igru će moći zaigrati još ranije, već 28. veljače.

Podsjetimo, iza Horizon Zero Dawna stoji ekipa iz Guerilla Gamesa, najpoznatija po popularnom serijalu Killzone. Radi se o akcijskoj avanturi koja će nas odvesti u futuristički post-apokaliptični svijet kojim vladaju roboti, a ljudi jedva preživljavaju. Igra je predstavljena na sajmu E3 2015. godine, a razvoj je pokrenut još 2011. godine.

Više informacija o ovom naslovu možete pronaći na službenom webu, no prije toga bacite oko na posljednji trailer koji prilažemo ispod teksta.