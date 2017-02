Posljednja ekspanzija Homefront: The Revolutiona stiže u ožujku

Nakon nekoliko mjeseci šutnje Dambuster Studios progovorio je o novom proširenju svoje posljednje igre te potvrdio da ćemo dodatne sadržaje dobiti idućeg mjeseca

Ekipa iz Dambuster Studiosa ovog se tjedna napokon osvrnula na novo proširenje njihove FPS igre Homefront: Revolution. Saznali smo, tako, da će DLC naziva Beyond the Walls biti objavljen idućeg mjeseca, no konkretne detalje o sadržajima nažalost nismo dobili.

Ono što je poznato od ranije kaže da će Beyond the Walls biti posljednje proširenje singleplayera te da će biti mnogo veće od dva prethodna – The Voice of Freedom i Aftermath. Razvojni tim na ovom proširenju radi od izlaska igre, pa je za očekivati da je dosad osmislio i neke nove mehanike, oružja i protivnike koji će igrače privući nazad u igru.

Paralelno s DLC-om Beyond the Walls Dambuster će objaviti zakrpu kojom će Homefront: The Revolution dobiti podršku za PS4 Pro. Ovo znači da će vlasnici Sonyjeve najmoćnije konzole na raspolaganju imati HDR prikaz, teksture više rezolucije, viši framerate i slično.

Druga zanimljivost kaže da će igrači na konzolama uskoro moći zaigrati trial verziju The Revolutiona (PS4, Xbox One). U najavi stoji kako će u ovom trialu biti dostupan mod Resistance, koji predstavlja kooperativnu komponentu igre. Za pretpostaviti je da sadržaji iz singleplayera neće biti dostupni.